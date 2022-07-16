Це стосується Міміра, який супроводжував Кратоса і Атрея в першій частині.

Минулого тижня Sony і Santa Monica Studio розкрили дату релізу God of War Ragnarök, а також показали колекційні видання. Вони містять артбук, який дозволив фанатам дізнатися важливий сюжетний поворот в грі.

Увага: далі в матеріалі присутні потенційні спойлери до історії God of War Ragnarök.

Як повідомив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом omekomar, один з роздрібних продавців пропонує міні-версію артбуку в якості бонусу за попереднє замовлення майбутнього екшену. На обкладинці книги з малюнками з гри зображена сцена, яку не показували ні в одному з трейлерів. І саме вона розкриває важливий сюжетний поворот.

Епізод присвячений бою Сіндрі проти ворогів, що вже досить нетипово, адже гном всіляко цурається бруду і крові. На задньому фоні зліва можна побачити йотуна, який тримає корабель. А зверху над полем битви кружляють дракони.

Однак найважливіша деталь — це напарник Сіндрі. Поруч з ним, судячи з усього, б'ється Мімір. У першій частині велетень був балакучою головою, яку Кратос носив із собою під час подорожей. Брок і Сіндрі робили її виміри, на що персонаж скаржився в одному з діалогів. Ймовірно, гноми змогли створити нове тіло для Міміра, і той буде битися на боці головних героїв.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його подорослішав син Атрей повинні запобігти Рагнарок — Загибель богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

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