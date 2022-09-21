Згідно з приблизними підрахунками, віртуальний світ в шостій частині виявиться в майже в три рази більшим, ніж в GTA V.

Раніше на цьому тижні стався масштабний витік матеріалів з ранньої версії Grand Theft Auto 6. Хакер під псевдонімом teapotuberhacker опублікував шматки початкового коду, скриншоти і відео. Фанати скористалися цим, щоб дізнатися якомога більше подробиць про майбутній екшен. А один з ентузіастів навіть з'ясував приблизні розміри карти в GTA 6.

Розрахунки провів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Jumbo04. Кадри в окремих роликах з витоку включають прямокутні координати місця розташування головного героя. В одному з фрагментів на відео присутня відмітка -7191. Якщо припустити, що 0 — це центр карти, то повинні бути і координати +7191.

Виходить, світ в Grand Theft Auto 6 має розміри 14382 на 14382 умовні одиниці. Звичайно, доступну для вивчення територію навряд чи реалізують у вигляді прямокутника. Але відкриті світи в іграх зазвичай окреслюють з використанням згаданої геометричної фігури.

Відео дня

На цьому розслідування не закінчується. При перегляді роликів з витоку Jumbo04 звернув увагу на те, як змінюються координати. Озброївшись своїми спостереженнями, ентузіаст припустив, що одна одиниця виміру простору в GTA 6 дорівнює метру. Якщо це правда, то загальна площа світу складе 206,8 квадратних кілометрів. Скільки з них будуть доступні для вивчення, точно невідомо.

У будь-якому випадку шоста частина значно обходить п'яту в плані розмірів карти. Площа світу в Grand Theft Auto V становить приблизно 80 квадратних кілометрів. Цей показник фанати теж вивели на основі власних підрахунків.

Jumbo04 також зробив начерк з розташуванням окремих локацій в GTA 6. Він продемонстрував, де приблизно будуть розміщені порт, нижнє місто і аеропорт. Однак тут важливо відзначити, що у фінальній версії проекту все може змінитися. Це стосується як розмірів карти, так і розташування локацій. Іноді на етапі створення прототипів під ніж потрапляють цілі шматки гри. Ось чому результати розслідування Jumbo04 варто вважати приблизними і неостаточними.

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні і Клайда.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і викликає в порівнянні з попередніми частинами.

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