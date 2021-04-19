В рамках ініціативи PlayAtHome користувачам подарують повне видання знаменитого екшену про роботів-динозаврів.

Завтра, 20 квітня, всі власники PS4 та PS5 отримають безкоштовно повне видання ексклюзивного постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn. Роздача пройде в рамках ініціативи PlayAtHome і триватиме до 15 травня.

Як зазначила компанія в блозі PlayStation, для отримання гри, підписка PS Plus не знадобиться.

Роботи-динозаври і залишки цивілізації

Horizon Zero Dawn – це екшен від Guerrilla Games, однієї з внутрішніх студій PlayStation. Сюжет гри розгортається у світі майбутнього, де людство повернулося до первіснообщинного строю, а господарями планети стали роботи-тварини і навіть механічні динозаври.

Хто створив ці машини? Як загинула попередня цивілізація? Відповіді на ці та багато інших питань належить знайти гравцеві, який візьме на себе роль хороброї дівчини Елой.

Відмінна риса гри – битви з роботами. Тут багато залежить від вірної тактики, вміння розставляти пастки, швидкого реагування на атаки суперника і вивчення слабких місць механічних створінь.

Трейлер Horizon Zero Dawn

Один з головних ексклюзивів PlayStation

Horizon Zero Dawn вийшла на PS4 у 2017 році, отримавши премію BAFTA, як "Найкраща оригінальна гра".

Пізніше саме на рушії Horizon Zero Dawn і за участю співробітників Guerrilla Games буде випущена гра знаменитого японського геймдизайнера Хідео Кодзіми Death Stranding.

У другій половині цього року на PS4 та PS5 вийде продовження пригод Елой – Horizon Forbidden West.

Детальніше про Horizon Zero Dawn та інші культові ігри для консолей PlayStation можна прочитати у нашому лонгріді.

Нагадаємо, що до 23 квітня в рамках PlayAtHome користувачі консолей PlayStation можуть без жодних умов отримати ще 9 ігор, серед яких барвиста головоломка The Witness, ритм-екшен Thumper та VR-хіт Astro Bot Rescue Mission.

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Автор: Сергій Коршунов