На агрегаторі Metacritic оновлена гра від Хідео Коджіми отримала 86 балів зі 100.

Завтра, 24 вересня, на PS5 вийде режисерська версія Death Stranding, однією з найдивніших ігор японського розробника Хідео Коджіми. Її початковий реліз відбувся ще в 2019 році.

Тоді гру прийняли неоднозначно, поставивши PS4-версії 82 бали на Metacritic, а ПК-версії – 86 балів. Скептики називали Death Stranding "симулятором кур'єра", а фанати Кодзіми вважали гру пророчою. Адже через рік грянула пандемія COVID-19, і роль кур'єрів у світі зросла, як ніколи. Та й у масках персонажі гри теж ходять.

Тепер студія Kojima Productions випускає Director's Cut – по суті, оновлену версію Death Stranding, в яку внесли низку поліпшень, додали прискорені завантаження, підтримку ультрашироких моніторів, а також нові локації, завдання і різний контент, включаючи гоночний режим.

Ми пограли в режисерську версію Death Stranding, і ділимося враженнями.

Про режисерську версію

Варто зазначити, якщо ви не переносили збереження, а тільки почали проходити Death Stranding, то в Director's Cut новий контент буде відкриватися не одразу, а у міру проходження. Наприклад, в режисерську версію додали стрільбище з мішенями, де можна випробовувати нову зброю. Його можна буде відвідати тільки тоді, коли ви отримаєте хоча б перші гранати проти Тварюк. А гоночний режим буде доступний пізніше, ніж ви почнете користуватися трициклом.

Самі нововведення при цьому дуже органічно вплетені у гру. Тож якби ви не грали в оригінал, то вирішили б, що всі ці речі тут були спочатку.

В Director's Cut є два режими – з пріоритетом графіки та пріоритетом продуктивності. Перший видає картинку в нативних 4К, а другий апскейлить до 4К і видає 60 FPS. Мені було зручніше грати в режимі продуктивності, тим більше, що різниця в роздільній здатності не впадає в очі.

Прискорені завантаження перевірити було складно. Через проблеми з підключеннями до серверів. Тобто смужка завантаження заповнювалася на 100% дуже швидко, але потім доводилося чекати, оскільки гра безуспішно намагалася підключитися до сервера, видавала помилку підключення і запускала локальний режим. Через це, до речі, не вдалося перевірити деякі нові онлайн-функції, на зразок таблиці рекордів та іншого.

Помітно, що додали підтримку функцій геймпада DualSense. Наприклад, піднімаючись на круті схили ви будете відчувати кроки Сема. А утримуючи баланс з великим вантажем на спині (затиснувши L2 та R2), будете відчувати опір адаптивних тригерів. Так, це здавалося б дрібниці, але вони органічно вплетені в геймплей.

Коротко про сюжет

У світі гри стався катаклізм, який назвали "Вихід смерті". Америка лежить в руїнах, світом ходять невидимі і смертоносні Тварюки, а вціліли люди поховалися в розрізнених містах. Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. Один з них – Сем Бріджес, якого зіграв Норман Рідус. В образі Сема вам належить пройти від Східного узбережжя Америки до Західного, щоб відновити хіральну мережу і з'єднати разом міста, відродивши тим самим країну – UCA (Сполучені міста Америки).

Зрозуміло, це тільки зав'язка, і в сюжеті багато інтриг, які ми не будемо спойлерити, нехай навіть і з моменту початкового релізу пройшло три роки.

Як і оригінал, режисерська версія Death Stranding підійде не для всіх. Але атмосфери грі не займати. Не поспішаючи носити вантажі під темпоральним дощем на тлі гір під акомпанемент музики Low Roar; ховатися від тварюк і битися з МУЛами; заспокоювати малюка BB після напружених сцен і дякувати випадковим гравцям, які залишили вам якусь споруду або навіть просто мотузку, щоб піднятися на височину – є в цьому всьому щось медитативне.

Оцінки преси

На момент написання публікації у Death Stranding: Director's Cut на агрегаторі Metacritic оцінка 86 балів зі 100. Критики загалом хвалять режисерську версію.

Найменшу оцінку поставило видання Comicbook, називаючи стиль Кодзіми пихатим і непомітним, а оповідання Death Stranding виснажливим.

Автор: Сергій Коршунов