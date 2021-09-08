Death Stranding Director's Cut вийде 24 вересня на PlayStation 5.

Японський геймдизайнер Хідео Кодзіма представив 5-хвилинний фінальний трейлер режисерської версії Death Stranding. Оновлена гра вийде 24 вересня виключно на PlayStation 5.

Розробник презентував відео на своїй сторінці в Твіттері.

Death Stranding Director's Cut – фінальний трейлер

Death Stranding Director's Cut – що додадуть до гри

Поліпшення для PS5, включаючи прискорені завантаження, 3D-звук, підтримку функцій геймпада DualSense і два графічних режими: "Якість" з картинкою в нативних 4К та "Продуктивність" з 60 FPS.

Нові завдання і локації, а також розширена сюжетна гілка. Частину нового контенту потрібно буде відшукати і розблокувати;

Гоночний режим з різноманітними трасами;

Нова зброя, транспортні засоби, покращений екзоскелет, робот-помічник та інше;

З'явиться можливість перенести свій прогрес зі звичайної до режисерської версії гри.

Нагадаємо, спочатку Death Stranding вийшла на PS4 в листопаді 2019 року, а на ПК гру випустили у 2020-му. Дії гри розгортаються в майбутньому. США зруйновані в результаті загадкового катаклізму, що отримав назву "Вихід смерті". Сполучною ланкою між людьми стали кур'єри, такі як головні герой – Сем Бріджес. Йому належить пройти від східного узбережжя Північної Америки до Західного, щоб відновити особливу хіральну мережу і з'єднати поселення людей.

У роботі над грою взяли участь такі актори як Норман Рідус, Мадс Міккельсен, Леа Сейду, Ліндсі Вагнер, Трой Бейкер, а також режисер Гільєрмо дель Торо.

Автор: Сергій Коршунов