У ролику розробники детально розповіли про опції, які користувачі отримають в битвах.

Видання IGN опублікувало нову геймплейну демонстрацію Star Wars Jedi: Survivor — екшену у всесвіті "Зоряних війн" від Respawn Entertainment і Electronic Arts. Ролик тривалістю 8 хвилин присвятили битвам і бойовим стійкам.

У продовженні головний герой Кел Кестіс змінився. Він став досвідченим джедаєм, але все ще повинен виживати і боротися з могутніми силами Імперії. Від цього принципу розробники відштовхувалися при конструюванні бойової системи з п'ятьма стійками.

Одна з них полягає в застосуванні парних світлових мечів, які можна об'єднати в двосторонній клинок. Від форми зброї залежать доступні прийоми. Наприклад, якщо тримати по мечу в кожній руці, то протагоніст буде виконувати більш агресивні комбінації. А ось об'єднаний подвійний клинок краще підходить для битв з декількома ворогами одночасно.

Respawn хотіла реалізувати парні світлові мечі ще в Star Wars Jedi: Fallen Order, але студії не вистачило часу. Тому ідея перекочувала в сиквел, де отримала належне втілення.

Решта стійок теж мають свої особливості. В одній Кестіс покладається на застосування навичок Сили — відштовхування, кидків ворогів або предметів і так далі. А в іншій джедай застосовує бластер, незважаючи на негативне ставлення до зброї в Ордені. Головний герой вирішив відкинути колишні традиції, адже в боротьбі з могутнім ворогом доводиться покладатися на будь-які засоби.

Окремі кадри геймплейної демонстрації дозволяють побачити різних ворогів і акробатичні трюки Кестіса. Крім того, розробники розкрили важливу деталь — в Star Wars Jedi: Survivor з'явиться часткове розчленування людей. У першій частині світловий меч міг розрізати тільки дроїдів і звірів.

Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

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