Phantom Liberty вийде до середини липня.

CD Projekt RED рідко ділиться інформацією про Phantom Liberty — сюжетне доповнення до Cyberpunk 2077. Однак нещодавно з'явилася інформація, що добавка може вийти швидше, ніж всі очікують.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом SpaceSimGuy звернув увагу на заяви польських подкастерів Рока і Бориса. В останньому випуску своєї передачі на YouTube вони розповіли, що розробка Phantom Liberty просувається добре. Доповнення має вийти в період з 8 червня, коли пройде шоу Summer Game Fest, до початку липня.

За словами подкастерів, є навіть ймовірність релізу на зразок Hi-Fi Rush. Тобто добавку можуть випустити прямо після демонстрації на згаданому заході. А якщо цього не станеться, то довше місяця чекати не доведеться.

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У своїх заявах Борис посилався на джерела в CD Projekt RED і попередні витоки про вихід Phantom Liberty. Останні втратили актуальність, але розробка все одно не повинна затягнутися.

Подкастер також згадав, що CDPR запросила його зіграти в добавку на Summer Game Fest. Це підтверджує як мінімум часткову готовність до релізу. Крім того, CD Projekt RED почала дотримуватися іншої маркетингової стратегії. Вона планує інтенсивно рекламувати продукт лише за короткий термін до запуску.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві встане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться виконанням доручень держави.

Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить — персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде в 2023 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.

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