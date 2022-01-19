Правда, окремі гіганти в списку не враховувалися.

Нещодавно Microsoft ошелешила публіку заявою про покупку Activision Blizzard. На тлі цієї події журналіст і організатор The Game Awards Джефф Кейлі вирішив порахувати, скільки коштують інші великі компанії в ігровій індустрії. У списку не враховувалися тільки гіганти в особі Tencent, Sony і Nintendo. Їх покупка поки що знаходиться за межею реальності.

Читайте такожMicrosoft придбає розробників легендарних ігор Warcraft і Diablo за $70 мільярдівЗгідно з даними Джеффа Кейлі, лідирує Electronic Arts з $38 млрд. Слідом йде Take-Two Interactive, материнська компанія Rockstar Games. Вона оцінюється в $18 млрд, хоча після придбання Zynga показник виросте до $28 млрд. Замикає першу трійку Nexon — японсько-корейський видавець, який спеціалізується на онлайн-іграх. Щоб його купити, доведеться витратити $15 млрд.

Весь список компаній з їх ринковою вартістю

Electronic Arts — $38 млрд; Take-Two Interactive — $18 млрд; Nexon — $15 млрд; Bandai Namco — $15 млрд; Embracer Group — $10,8 млрд; Netmarble Games — $7 млрд; Ubisoft — $7 млрд; Konami — $6 млрд; Square Enix — $5,6 млрд; Capcom — $4,9 млрд; SEGA — $3,6 млрд.

Придбання Activision Blizzard — основні подробиці

Сума покупки склала $68,7 мільярда. Поглинання повинні схвалити регулюючі органи США. Якщо договір буде підписаний, Microsoft отримає у володіння десятки франшиз, включаючи Call of Duty, Diablo, Warcraft та інші.

Всі проекти Activision Blizzard, як існуючі, так і майбутні, увійдуть в Xbox Game Pass. Сервіс вже досяг позначки в 25 мільйонів передплатників.

Згідно з інформацією Wall Street Journal, Боббі Котик покине місце генерального директора Activision Blizzard відразу після поглинання. Але до тих пір він залишиться керівником, що підтверджується в листі співробітникам видавництва. Глава може заробити на угоді з Microsoft більше $350 мільйонів. Такі розрахунки провів портал Video Games Chronicle.

Управляти всім ігровим бізнесом Xbox продовжить Філ Спенсер. Після публічної заяви про придбання Activision Blizzard він отримав нову посаду — генеральний директор Microsoft Gaming.

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