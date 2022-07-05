Take-Two Interactive і Rockstar Games хочуть, щоб користувачі забули про випуск комплекту оновлених класичних GTA.

До релізу Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition кілька джерел повідомляли, що Rockstar Games може випустити ремастери Red Dead Redemption і GTA IV. Однак тепер розробники відклали ці плани на невизначений термін. Причиною став провал вищезгаданої трилогії оновлених версій класичних GTA.

Відповідна інформація спочатку надійшла від інсайдера TezFunz2, який спеціалізується на іграх Rockstar Games. Він розповів, що випуск ремастерів Red Dead Redemption і GTA IV більше не входить в найближчі плани розробників. Причиною стала критика Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Портал Kotaku, який до офіційного анонсу одним з перших розповів про вихід оновлених класичних GTA, підтвердив інформацію TezFunz2 і поділився додатковими подробицями. Rockstar зараз цілком зосереджена на Grand Theft Auto 6, а переважна більшість користувачів все ще пам'ятають про провал GTA: The Trilogy. Тому видавництво Take-Two Interactive вирішило відкласти ремастери до кращих часів. Коли пам'ять про збірнику The Definitive Edition згасне і у Rockstar з'явиться більше вільних ресурсів, до проектів можуть повернутися.

Коротко про недоліки Grand Theft Auto: the Trilogy — The Definitive Edition

У ремастерах майже кожен аспект візуальної складової був виконаний погано. Це стосується текстур, моделей, ефектів, рослинності, освітлення та іншого.

Оновлені версії також страждали від засилля багів. Деякі з них відчутно заважали проходити ігри.

З моменту запуску ремастери отримали патчі, які усунули частину проблем. Наприклад, вони виправили дощ у San Andreas, через який нічого не було видно.

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