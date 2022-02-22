Обидві гри вражають якістю різних аспектів.

Red Dead Redemption 2 хоч і вийшла в 2018 році, але до сих пір вважається кращим прикладом деталізації та опрацювання різних елементів серед ігор. Автор YouTube-каналу GameBest вирішив з'ясувати, чи буде творіння Rockstar Games гідно виглядати на тлі Horizon Forbidden West. У новому ексклюзиві PlayStation Guerrilla Games теж помітно потрудилася над деталями, фізикою і навколишнім світом. Протистояння вийшло гідним — обидві гри змогли перевершити конкурента в певних аспектах.

Спочатку GameBest зіставив полювання і ефекти вогню. Тут RDR 2 обігнала Horizon Forbidden West, так як в проекті Rockstar тварини реагують на вбивства членів зграї, а полум'я фізично коректно поширюється на землі. У плані слідів на снігу і пострілів з лука в дерево між іграми спостерігається паритет. А ось плавання краще реалізовано в Horizon Forbidden West. Те ж саме стосується рослинності, яка в свіжому ексклюзиві PlayStation вийшла неймовірно реалістичною.

Більше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

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