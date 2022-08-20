Постапокаліптичний зомбі-екшен Days Gone несподівано для багатьох отримає адаптацію.

Наприкінці травня Sony опублікувала документ зі стратегією розвитку на найближчі роки. Завдяки цьому стало відомо, що компанія готує серіальні екранізації трьох своїх ігрових франшиз — God of War, Horizon і Gran Turismo. Однак на цьому список майбутніх адаптацій не закінчується. Як повідомили ЗМІ, японська компанія також готує шоу за мотивами Days Gone.

Відповідною інформацією поділилося видання Deadline, яке володіє надійними зв'язками в світі кінематографа.

Згідно з даними порталу, сценаристом серіалу став Шелдон Тернер. Він написав сюжети фільмів "Все або нічого", "Техаська різанина бензопилою: Початок", "Мені б в небо" і "Люди Ікс: Перший клас". Одну з ролей в екранізації виконає Сем Г'юен ("Перше світло", "Емульсія", "Чужоземка"). Цілком імовірно, що він зіграє головного героя Дікона Сент-Джона.

Тернер і Дженніфер Кляйн спродюсують адаптацію через свою компанію Vendetta Productions. Аналогічні посади, але вже з боку Sony PlayStation Productions займають Асад Кізільбаш і Картер Свон.

Подробиці про сюжет картини поки не надходили. Журналісти лише дізналися, що сценарій Тернера буде "баладою любові до фільмів про мотоцикли". Байк Дікона — його вірний "кінь", на якому користувачі подорожують переважну частину проходження.

Days Gone: подробиці про гру

Days Gone – це екшен від третьої особи в декораціях постапокаліпсису. Дії гри розгортаються через 2 роки після глобальної пандемії, яка перетворила більшу частину населення планети на "фріків" (місцевий аналог зомбі).

Головним героєм виступає найманець Дікон Сент-Джон – колишній член байкерського угруповання"Скажені пси".

У грі можна досліджувати відкритий світ на мотоциклі, Шукати табори вижили і битися з "фріками". Користувачі будуть відкривати нові здібності, створювати пастки і модифікувати зброю.

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