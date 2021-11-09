Правда, ділитися своїми досягненнями з користувачами вони не планують.

За часів Xbox 360 і PlayStation 3 багато користувачів зламували консолі, щоб запускати на них піратські ігри. З PS4 можна було виконати схожий трюк, але тільки на окремих прошивках. Правда, піратські збірки проектів для PlayStation 4 так і не стали популярними. А тепер хакери наблизилися до того, щоб зламати PS5.

Пошуком вразливостей в системі PlayStation 5 займається відоме угруповання Fail0verflow. Раніше йому вдалося зламати PS3 і PS4. Однак у випадку з PS5 це зробити набагато складніше. Хакери зуміли вивудити з прошивки приставки кореневі ключі, в тому числі унікальний для конкретної консолі. Їх вдалося отримати програмними засобами, але є важлива заковика. Симетричні ключі не дозволяють підписувати власні прошивки і встановлювати їх на консоль, щоб повністю перехопити управління. Для цього потрібні асиметричні ключі, однак Fail0verflow все одно зробила важливий крок на шляху до злому.

Як планують діяти хакери

Найімовірніше, вони здобули ключі зі спортивного інтересу. За словами угруповання, зробити це нелегко.

Зломщики не планують поширювати інформацію про те, як отримали симетричні ключі.

У випадку з PS4 Fail0verflow розповіла про знайдену вразливість в прошивці консолі, коли Sony її вже усунула.

Автор: Назар Степорук