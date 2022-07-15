Гру наповнять різними пригодами.

Чутки про майбутні Assassin's Creed продовжують множитися. Нещодавно блогер Джеремі Пентер повідомив, що одна з нових частин серії буде присвячена ацтекам. Йому заперечив редактор Bloomberg і інсайдер Джейсон Шрайєр, мовляв, наступна AC виросла з доповнення до Valhalla і відправить користувачів в Багдад. А далі вийде Infinity, яка стане вмістилищем для пригод в різних історичних епохах. Нещодавно до обговорення цієї теми приєднався редактор VentureBeat Джефф Грабб. Він вирішив додати інсайдерської інформації.

Як відомо з розслідування Шрайєра, Assassin's Creed Infinity стане величезним проектом. Він буде включати окремі ігри у всесвіті AC з різними антуражами. Поки незрозуміло, як саме Ubisoft збирається реалізувати таку концепцію. Але можна припустити, що Infinity перетворять в майданчик для користувачів з різноманітними функціями і інтерфейсом доступу до самостійних Assassin's Creed в рамках неї. Проект найпростіше порівняти з лончером для запуску безлічі ігор або додатків.

Шрайєр сказав, що жодна з окремих пригод в рамках Infinity не присвячена ацтекам. Принаймні, він про це не чув. І ось тут до теми підключився Джефф Грабб, який теж має безліч зв'язків в індустрії. Згідно з його даними, одна з кампаній в Infinity відправить користувачів до Японії. Фанати давно просили Ubisoft вибрати Країну вранішнього сонця в якості антуражу для одного з продовжень. Схоже, видавництво вирішило прислухатися до спільноти.

Assassin's Creed Infinity — основні подробиці

Ubisoft анонсувала Assassin's Creed Infinity минулого літа. На цей крок компанію підштовхнула публікація редактора Bloomberg Джейсона Шрайєра, в якій він розповів про гру.

За словами журналіста, проект буде платформою, а на його основі планують випускати окремі історії з різними антуражами. Ubisoft цю інформацію не підтвердила, але назвала Infinity "майбутнім серії".

Над грою працюють відразу дві внутрішні команди видавництва — з Монреаля і Квебека.

За чутками, в Assassin's Creed Infinity увійдуть як нові історії, так і ремейки старих частин.

Генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо повідомив, що проект не буде умовно-безкоштовним.

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