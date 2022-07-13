Користувачів чекає історія про ацтеків.

Серія Assassin's Creed відправляла гравців в різні історичні епохи. Стародавній Єгипет, Хрестові походи на Середньому Сході, вікторіанська Англія, Італія періоду Відродження — все це можна було побачити в проектах франшизи. Однак Ubisoft не зупиняється і кожен раз змінює місце і час дії в новій AC. Наступна велика частина франшизи не стане винятком, а завдяки інсайдеру вже відомо, що підготували розробники.

Інформатор Джеремі Пентер раніше відзначився порцією правдивих витоків про Far Cry Primal. А зараз він вирішив порадувати фанатів Assassin's Creed короткою заміткою про продовження серії.

"Наступна AC буде про ацтеків", — написав інсайдер. Це означає, Що на користувачів чекає подорож на територію Центральної Мексики зразка приблизно XIV–XVI століть. Однією з центральних тем гри, швидше за все, буде боротьба з конкістадорами.

Ацтеки раніше не фігурували в Assassin's Creed. Але зате в Black Flag були присутні натяки, що серед майя ховалися ассасини.

Інформація про інші Assassin's Creed

Минулого літа Ubisoft анонсувала Assassin's Creed Infinity. На цей крок компанію підштовхнула публікація редактора Bloomberg Джейсона Шрайєра, в якій він розповів про гру.

За словами журналіста, проект буде платформою, а на його основі планують випускати окремі історії з різними антуражами. Ubisoft цю інформацію не підтвердила, але назвала Infinity "майбутнім серії". Над грою працюють відразу дві внутрішні команди видавництва — з Монреаля і Квебека.

Шрайєр і портал Eurogamer також розповідали про випуск невеликої Assassin's Creed до релізу Infinity. Головним героєм в проекті стане Басім з AC Valhalla, а основний акцент в геймплеї зроблять на стелсі.

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