Серія Assassin's Creed відправляла гравців в різні історичні епохи. Стародавній Єгипет, Хрестові походи на Середньому Сході, вікторіанська Англія, Італія періоду Відродження — все це можна було побачити в проектах франшизи. Однак Ubisoft не зупиняється і кожен раз змінює місце і час дії в новій AC. Наступна велика частина франшизи не стане винятком, а завдяки інсайдеру вже відомо, що підготували розробники.
Інформатор Джеремі Пентер раніше відзначився порцією правдивих витоків про Far Cry Primal. А зараз він вирішив порадувати фанатів Assassin's Creed короткою заміткою про продовження серії.
"Наступна AC буде про ацтеків", — написав інсайдер. Це означає, Що на користувачів чекає подорож на територію Центральної Мексики зразка приблизно XIV–XVI століть. Однією з центральних тем гри, швидше за все, буде боротьба з конкістадорами.
Ацтеки раніше не фігурували в Assassin's Creed. Але зате в Black Flag були присутні натяки, що серед майя ховалися ассасини.
Інформація про інші Assassin's Creed
- Минулого літа Ubisoft анонсувала Assassin's Creed Infinity. На цей крок компанію підштовхнула публікація редактора Bloomberg Джейсона Шрайєра, в якій він розповів про гру.
- За словами журналіста, проект буде платформою, а на його основі планують випускати окремі історії з різними антуражами. Ubisoft цю інформацію не підтвердила, але назвала Infinity "майбутнім серії". Над грою працюють відразу дві внутрішні команди видавництва — з Монреаля і Квебека.
- Шрайєр і портал Eurogamer також розповідали про випуск невеликої Assassin's Creed до релізу Infinity. Головним героєм в проекті стане Басім з AC Valhalla, а основний акцент в геймплеї зроблять на стелсі.