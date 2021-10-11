Схоже, планується повернення великої франшизи.

Протягом трьох років Konami не випускала великих ігор за своїми знаменитими франшизами. Однак останнім часом надходить багато інформації про те, що японське видавництво вирішило повернутися на ААА-ринок. І мова не тільки про нові Silent Hill, які нібито розробляють кілька студій. Metal Gear теж повинна воскреснути разом з ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Подробиці його розробки з'явилися відразу з декількох джерел.

Спочатку інформацією поділилося видання Videogames Chronicle. Портал часто розкриває інсайдерські подробиці, які пізніше підтверджуються, тому йому можна довіряти. VGC заявив, що внутрішня студія Konami працює над переосмисленням Castlevania, а сінгапурська команда Virtuos займається ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Ремастери перших MGS для сучасних консолей теж нібито знаходяться у виробництві.

Нові відомості про ремейк Metal Gear Solid 3

Офіційні коментарі щодо заяв VGC не надходили. Однак підтвердження опублікованої інформації все ж знайшлося.

Користувач Twitter під псевдонімом FaizShaikh7681 звернув увагу на LinkedIn-профіль провідного інженера з програмного забезпечення Virtuos.

Той написав, що з 2018 року розробляв двигун для ААА-ремейка. Якщо зіставити ці дані з заявами VGC, то вийде, що мова йде якраз про Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

За інформацією Videogames Chronicle, виробництво поки на ранній стадії, тому реліз відбудеться нескоро.

Автор: Назар Степорук