Протягом трьох років Konami не випускала великих ігор за своїми знаменитими франшизами. Однак останнім часом надходить багато інформації про те, що японське видавництво вирішило повернутися на ААА-ринок. І мова не тільки про нові Silent Hill, які нібито розробляють кілька студій. Metal Gear теж повинна воскреснути разом з ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Подробиці його розробки з'явилися відразу з декількох джерел.
Спочатку інформацією поділилося видання Videogames Chronicle. Портал часто розкриває інсайдерські подробиці, які пізніше підтверджуються, тому йому можна довіряти. VGC заявив, що внутрішня студія Konami працює над переосмисленням Castlevania, а сінгапурська команда Virtuos займається ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Ремастери перших MGS для сучасних консолей теж нібито знаходяться у виробництві.
Нові відомості про ремейк Metal Gear Solid 3
- Офіційні коментарі щодо заяв VGC не надходили. Однак підтвердження опублікованої інформації все ж знайшлося.
- Користувач Twitter під псевдонімом FaizShaikh7681 звернув увагу на LinkedIn-профіль провідного інженера з програмного забезпечення Virtuos.
- Той написав, що з 2018 року розробляв двигун для ААА-ремейка. Якщо зіставити ці дані з заявами VGC, то вийде, що мова йде якраз про Metal Gear Solid 3: Snake Eater.
- За інформацією Videogames Chronicle, виробництво поки на ранній стадії, тому реліз відбудеться нескоро.