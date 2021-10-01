З чуток, перевиданням Metal Gear Solid 3: Snake Eater займається китайська студія, а новий Silent Hill віддали на аутсорс "відомому японському розробнику".

Японське видавництво Konami прийняло рішення відродити свої найвідоміші франшизи, серед яких Metal Gear, Castlevania та серія хоррорів Silent Hill.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє портал Video Games Chronicle.

За даними інсайдерів, компанія готує "переосмислення" серії Castlevania. Її виробництвом зайнята сама Konami та інші японські студії.

Наступним проектом стануть ремастери оригінальних частин Metal Gear Solid для сучасних консолей.

За даними одразу декількох джерел, Konami готує ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Її розробляє неназвана студія з Китаю.

У виробництві знаходяться ще кілька ігор за франшизою Silent Hill. Їх створенням займаються різні студії. Одна з них, згідно з ранніми чутками – це Bloober Team, яка створила хоррор The Medium. А друга ж гра за Silent Hill віддана на аутсорс "відомому японському розробнику".

У виданні VGC стверджують, що після провалу Metal Gear Survive та Contra: Rogue Corps компанія Konami змінила стратегію розвитку і стала охочіше віддавати на аутсорс свої ключові франшизи. Хоча раніше, наприклад видавець відхилив ідею по створенню Silent Hill від студії Supermassive Games, відомої за іграми Until Dawn та The Dark Pictures Anthology.

Нагадаємо, раніше з'являлися чутки про те, що гра Abandoned від маловідомої студії Blue Box насправді є новою частиною Silent Hill. Детальніше про цю теорію можна прочитати у нашому матеріалі.

Автор: Сергій Коршунов