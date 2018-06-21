Психологи б'ють на сполох через ігроманію серед дітей (відео)

Через відеоігри діти втрачають цікавість до реального життя.

Всесвітня організація охорони здоров'я внесла залежність від онлайн- і відеоігор до списку захворювань.

Найбільш вразливі перед ігроманією – діти. Так, британська компанія "Чайлд-вайз" підрахувала, що діти від 5 до 16 років проводять за різноманітними гаджетами в середньому 6,5 годин на день, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Для порівняння: 30 років тому малеча щоденно переглядала телевізор по три години.

Російський підліток грав у комп'ютер 22 дні поспіль із невеликими перервами на сон. Через надмірне захоплення геймер, який мав серйозну травму ноги, пропустив запланований візит до лікаря. Парубок помер просто перед комп’ютером - у нього відірвався тромб.

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У Британії батьки подарували 9-річній донці гральну приставку. Через відеогру дитина втратила цікавість до навчання, спорту та балету. Врешті-решт батькам довелося звернутися до психіатра, бо мала через онлайн-гру почала ходити в туалет під себе.

В Україні такі історії – не рідкість. За словами лікарів, три роки тому з підозрою на ігроманію зверталося приблизно 15-20 пацієнтів за рік, водночас лише від початку 2018-го є близько 50 пацієнтів.

"Проблема у самому вихованні сучасними молодими батьками, тому що замість того, щоб приділяти увагу, їм легше дати гаджет дитині, щоб вона займалася гаджетом, тим самим не хвилювала батьків. Що треба робити? Треба записувати дитину на секції, займати її тими речами, які їй можуть бути цікавими окрім комп’ютера", - розповів психолог Святослав Наявко.

Фахівці попереджають: ігроманії легше запобігти, аніж вилікувати. Норма проведеного перед екраном часу для дітей від 2 до 5 років – не більше години на день. Від 5 до 18 років - не більше двох годин, окрім часу, витраченого на навчання. Якщо ж помічаєте у дитини віртуальну залежність і подолати її самотужки не до снаги, слід якнайшвидше звернутися до лікаря.