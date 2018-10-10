"За тиждень його "скосило": Віктор Павлік розповів подробиці про страшну хворобу сина (відео)

Співак готовий продати свою колекцію гітар і просить у всіх небайдужих допомоги.

Співак Віктор Павлік готовий продати свою колекцію ексклюзивних гітар заради здоров'я сина Павла, в якого виявили саркому.

"Я маю невеличку колекцію гітар – колись її зібрав, бо маю хист до цього. В мене кілька десятків гітар, колекційних, ексклюзивних, я хочу їх продати. Мені багато людей пишуть "продай свої гітари" – так купіть, я готовий. Можна писати мені у офіційні соцмережі – хто хоче, пишіть. Ну і звертаюсь до всіх, хто як може, допоможіть і моліться за мого сина Павлика", - закликав співак у коментарі ТСН.

Як розповів Віктор, хвороба проявилась зненацька і почалася з проблем з ногами.

"Якийсь час почали в нього німіти ноги, і з кожним днем все більше і більше. І за тиждень його, як кажуть, просто "скосило" – відмовили ноги. Його шпиталізували. Звичайно, діагноз дали не одразу, бо робили аналізи. Десь одного дня, коли я його відвідував, він сказав, що ніг зовсім не відчуває", - ділиться артист.

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11 вересня Павлу зробили операцію – вирізали пухлину та вставили імплант. Після цього хлопець почав потроху рухатись та підводитись. Але коли віддали біоматеріал на дослідження, виявилось, що утворення злоякісне.

"Йому зробили операцію в інституті нейрохірургії – була пухлина в області хребця десь між лопаток, ближче до шиї. Пухлина вже почала роз'їдати кісткову тканину. Цей матеріал віддавали на аналіз до трьох лабораторій – всі показали одне й те саме. Він зараз на візку, не ходить, хоч після операції покращення є. Це така хвороба, яку треба лікувати за кордоном, а це сотні тисяч доларів. Поки що чіткої суми немає", - розповідає Павлік.

Музикант каже, що обов'язково ділитиметься перебігом лікування, а також дуже вдячний тим, хто вже надіслав йому допомогу на банківську картку, номер якої він опублікував у соцмережі.

"Люди шлють гроші на картку, яку я спеціально відкрив. Люди підтримують дуже і шлють, хто скільки зможе – хто 100, хто 50, хто тисячу, хто 5 тисяч, хто 20 тисяч гривень висилає. Це дуже приємно, мене розпирає гордість від того, що в мене є такі люди, які до мене так добре ставляться. Я вдячний безмежно", - каже артист.

Віктор Павлік також зазначив, якщо на лікування сина витратить не всі отримані кошти, все, що залишиться, віддасть на благодійність.

На сайті ТСН є реквізити для допомоги родині артиста