Прості бабусині продукти: Супрун назвала "конкурентів" йогурту

В.о. міністра охорони здоров'я пояснила, в яких продуктах містяться корисні бактерії.

Корисні бактерії містяться не тільки в йогурті. Кефір, вино, місо, кімчі — корейська маринована редиска і капуста, квашений буряк та буряковий квас — це все приклади ферментованих продуктів.

У ферментованих продуктах молочнокислі бактерії поїдають цукри та клітковину овочів чи бобів й утворюють молочну кислоту, що діє як консервант. Вона не дає шкідливим бактеріям та грибкам розмножуватися і псувати продукт.

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Тож в.о. глави МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook розповіла про користь таких продуктів:

1. У ферментованій їжі є пробіотики — живі мікроорганізми, що відіграють важливу роль у роботі кишківника. Вони виробляють вітаміни, амінокислоти, формують здоровий кишковий імунітет і запобігають алергіям, коливанням ваги, схильності до діабету другого типу, і підтримують здоровий рівень холестерину.

2. Ферментація змінює властивості їжі. Після цього процесу з’являються нові поліфенольні сполуки із антиоксидантними, протизапальними і навіть антидепресантними властивостями.

3. Процес ферментації збільшує вміст поживних речовин у продуктах та робить їх корисними. Так, квашена капуста — це джерело вітаміну С, пектину, кальцію та сульфорафану. Квашені буряки чи буряковий квас — джерело корисних для печінки та м’язів речовин бетаїну, фолієвої кислоти і нітратів. Соєві продукти, як місо — джерело вітамінів Е, К, фолієвої кислоти, більш доступного, ніж у звичайній сої, білка, та поліфенолів.

"Пам’ятайте, в холодний період року нам може бракувати овочів у раціоні, тому не забувайте й про ферментовані овочі. І про всяк випадок тримайте невеличку банку бабусиної квашеної капусти в холодильнику", - підсумувала Супрун.

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