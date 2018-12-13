За добу в Україні 12 осіб було госпіталізовано через переохолодження та обмороження
16:05, 13 грудня 2018Країна
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Загалом від холоду постраждало 13 осіб.
За добу в Україні 13 осіб постраждали від переохолодження та обмороження / фото dczn.zt.gov.ua/
За минулу добу від переохолодження та обморожень постраждали 13 українців.
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Сім людей постраждали в Донецькій області і по одному в Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Черкаській, Чернігівській областях і місті Києві, повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
"12 із них госпіталізовано, інформують центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг.
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