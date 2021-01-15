Наявність великого відсотка людей, які не бажають робити щеплення від коронавірусу, є наслідком відсутності достатньої інформації про вакцинацію. Однак після роз'яснень "антивакцинатори" можуть "вимерти як клас".
Про це в інтерв'ю "Обозрєватєлю" розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. Він вважає, що страх перед невідомим є "нормальною практикою" в суспільстві.
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"Що робити з антивакцинаторами [людьми, які не хочуть вакцинуватися]? Нічого, вони просто вимруть як клас. 40% українців не мають наміру вакцинуватися, але насправді, я не лякався б цього. Такі самі цифри в Британії – там 41% населення не планував робити щеплення. Це звична практика. Люди бояться, це щось незрозуміле. Вони потребують якогось роз’яснення, з ними потрібно працювати, їм потрібно розповідати, як робитимуть щеплення. Це якраз і є завданням штабу і Міністерства охорони здоров’я", - зазначив Курпіта.
Він наголосив, що наразі йде багато розмов про вакцину, але "якщо запитати навіть звичайних лікарів, як вони планують організувати вакцинацію своїх пацієнтів, мало хто з них зможе адекватно описати механізм".
На думку медика, варто зосередитися на розв'язанні практичних питань організації вакцинації. "Замість того, щоб розповідати людям про вакцини, набагато важливіше донести до них інформацію про те, де саме вони зможуть отримати вакцину, яким буде щеплення. Можливо, провести якісь навчання, як це буде зроблено. Великобританія зараз робить 200 тисяч щеплень щодня. Це колосальна робота", - сказав Курпіта.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.
- Президент України Володимир Зеленський поставив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову завдання отримати вакцину до кінця зими.
- 30 грудня 2020 року в ОП повідомили, що Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech. Йдеться про закупівлю 1 млн 900 тис. доз за ціною 504 грн за дозу.
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