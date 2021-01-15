На думку медика, уряду слід провести інформаційну кампанію щодо вакцинації.

Наявність великого відсотка людей, які не бажають робити щеплення від коронавірусу, є наслідком відсутності достатньої інформації про вакцинацію. Однак після роз'яснень "антивакцинатори" можуть "вимерти як клас".

Про це в інтерв'ю "Обозрєватєлю" розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. Він вважає, що страх перед невідомим є "нормальною практикою" в суспільстві.

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"Що робити з антивакцинаторами [людьми, які не хочуть вакцинуватися]? Нічого, вони просто вимруть як клас. 40% українців не мають наміру вакцинуватися, але насправді, я не лякався б цього. Такі самі цифри в Британії – там 41% населення не планував робити щеплення. Це звична практика. Люди бояться, це щось незрозуміле. Вони потребують якогось роз’яснення, з ними потрібно працювати, їм потрібно розповідати, як робитимуть щеплення. Це якраз і є завданням штабу і Міністерства охорони здоров’я", - зазначив Курпіта.

Він наголосив, що наразі йде багато розмов про вакцину, але "якщо запитати навіть звичайних лікарів, як вони планують організувати вакцинацію своїх пацієнтів, мало хто з них зможе адекватно описати механізм".

На думку медика, варто зосередитися на розв'язанні практичних питань організації вакцинації. "Замість того, щоб розповідати людям про вакцини, набагато важливіше донести до них інформацію про те, де саме вони зможуть отримати вакцину, яким буде щеплення. Можливо, провести якісь навчання, як це буде зроблено. Великобританія зараз робить 200 тисяч щеплень щодня. Це колосальна робота", - сказав Курпіта.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк