За даними МОЗ, у понад 21% постраждалих дітей не вдалося встановити збудника хвороби.

У Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили дані стосовно спалахів гострих кишкових інфекцій у дитячих дошкільних закладах.

Про це повідомляється на сторінці Центру громадського здоров’я України у Facebook.

Читайте такожПандемія COVID-19 призвела до злиднів ще 100 мільйонів дітей - ЗМІ"Від початку року станом на 1 листопада 2021 року в Україні зареєстровано 28 спалахів гострих кишкових інфекцій у дитячих дошкільних закладах, під час яких постраждали 258 людей, у тому числі 248 дітей. Спалахи були спричинені ротавірусами в 42,9%, іншими встановленими збудниками (переважно норовірус) у 32,1%, сальмонелою в 3,6%", - повідомили у Центрі.

За даними МОЗ, у понад 21% постраждалих збудника хвороби не було встановлено.

У Центрі підкреслили, що під час перебування дитини у дошкільному закладі відповідальність за її безпеку і здоров’я має нести заклад, зокрема закуповувати якісні продукти, забезпечувати їхнє належне зберігання, приготування та дотримання персоналом харчоблоку санітарно-гігієнічних норм.

"Якщо ж малюк не відвідує садок, батьки мають самостійно дбати про профілактику гострих кишкових інфекцій", - наголошують у дописі.

У Центрі також дали декілька порад для батьків, які допоможуть вберегти дитину від інфекцій:

Підтримуйте чистоту

Відокремлюйте сиру їжу від готової

Ретельно готуйте їжу

Зберігайте їжу при безпечній температурі

Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти

Нагадаємо, в Україні посилюють епідеміологічний нагляд за гострими в’ялими паралічами (поліомієлітом). Зокрема буде проведений детальний аналіз даних щодо профілактичних щеплень проти поліомієліту серед невакцинованих дітей від 6 місяців до 15 років.

Так, структурні підрозділи з охорони здоров’я Київської міської та обласних державних адміністрацій, заклади охорони здоров’я всіх форм власності мають проаналізувати виявлені за останні 6 місяців випадки гострого в’ялого паралічу (ГВП) у дітей віком до 15 років, госпіталізованих у відділення інфекційного та/або неврологічного профілю.

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Автор: Екатерина Малюга