Новому спалаху можна запобігти, якщо обмежити в'їзд до України громадян із Індії.

"Індійський" штам коронавірусу скоро може з'явитися в Україні, що призведе до нової хвилі COVID-19.

Про це повідомила лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк, пише ТСН.ua.

"З приводу нової хвилі, в Україні дуже складно щось прогнозувати. В принципі, "індійський" штам вірусу цілком може з'явитися і в нашій країні, через те, що кордони у нас не те, щоб відкриті, але потрапити в Україну можна. І самоізоляція наша, зокрема, не дуже ефективно працює, тому, мені здається, що занесення "індійського" штаму цілком можливе", - зазначає Сояк.

За її словами, нова хвиля коронавірусу знову може накрити Україну.

"Буде воно чи ні, це інше питання. Але якщо буде, то, звичайно ж, з нашими карантинними заходами, з нашими заходами інфекційного контролю, існує велика вірогідність того, що ще одна така хвиля можлива", - зазначила Сояк.

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За словами епідеміолога, новому спалаху можна запобігти, якщо обмежити в'їзд до України громадян із Індії.

"Але знову ж таки - це не твердження. Це може бути якась сукупність факторів, котра або призведе до нової хвилі, або не призведе. Все-таки Індія далеко, у нас з нею не таке активне сполучення. І якщо добре обмежити в'їзд громадян, які були в Індії, з Індії, можливо, ми попередимо цей спалах", - підсумувала Сояк.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні станом на ранок, 16 травня, було зареєстровано 3620 нових випадків коронавірусної хвороби. До лікарень з коронавірусом потрапили 2208 осіб; виписано з лікарень 3845 пацієнтів, а загалом одужали 7921 людина. У суботу від коронавірусу в Україні померли 133 людини.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

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Автор: Олександр Топчій