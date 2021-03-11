За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Вінницькій та Львівській областях.

В Україні за добу виявлено 9 084 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.

Читайте такожУ НАН попереджають, що весняна хвиля коронавірусу в Україні може стати національною катастрофоюПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу було госпіталізовано 4 250 осіб; виписано з лікарень 3 736 осіб; зафіксовано 262 летальних випадків; одужало 5 330 осіб.

Крім цього проведено 106 464 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 425 522 особи;

одужало – 1 210 246 осіб;

летальних випадків – 27 685;

проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 853 випадки;

Вінницька область – 659 випадків;

Волинська область – 171 випадок;

Дніпропетровська область – 339 випадків;

Донецька область – 276 випадків;

Житомирська область – 384 випадки;

Закарпатська область – 463 випадки;

Запорізька область – 249 випадків;

Івано-Франківська область – 533 випадки;

Київська область – 510 випадків;

Кіровоградська область – 68 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 600 випадків;

Миколаївська область – 143 випадки;

Одеська область – 588 випадків;

Полтавська область – 358 випадків;

Рівненська область – 267 випадків;

Сумська область – 185 випадків;

Тернопільська область – 355 випадків;

Харківська область – 558 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 507 випадків;

Черкаська область – 254 випадки;

Чернівецька область – 587 випадків;

Чернігівська область – 66 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла