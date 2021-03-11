В Україні за добу виявлено 9 084 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.
Читайте такожУ НАН попереджають, що весняна хвиля коронавірусу в Україні може стати національною катастрофоюПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу було госпіталізовано 4 250 осіб; виписано з лікарень 3 736 осіб; зафіксовано 262 летальних випадків; одужало 5 330 осіб.
Крім цього проведено 106 464 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 425 522 особи;
- одужало – 1 210 246 осіб;
- летальних випадків – 27 685;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 853 випадки;
Вінницька область – 659 випадків;
Волинська область – 171 випадок;
Дніпропетровська область – 339 випадків;
Донецька область – 276 випадків;
Житомирська область – 384 випадки;
Закарпатська область – 463 випадки;
Запорізька область – 249 випадків;
Івано-Франківська область – 533 випадки;
Київська область – 510 випадків;
Кіровоградська область – 68 випадків;
Луганська область – 67 випадків;
Львівська область – 600 випадків;
Миколаївська область – 143 випадки;
Одеська область – 588 випадків;
Полтавська область – 358 випадків;
Рівненська область – 267 випадків;
Сумська область – 185 випадків;
Тернопільська область – 355 випадків;
Харківська область – 558 випадків;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 507 випадків;
Черкаська область – 254 випадки;
Чернівецька область – 587 випадків;
Чернігівська область – 66 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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