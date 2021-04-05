Серед іншого, на моральний стан медиків впливає складність прогнозування перебігу коронавірусної хвороби.

Лікарі, які працюють з хворими на COVID-19, досить часто емоційно та фізично виснажені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров.

Читайте такожУ Харкові головлікар лікарні помер від ускладнень COVID-19

«Більшість лікарень «першої черги» працюють з хворими на COVID-19 вже рік. Втома медичного персоналу вже колосальна. Медичний персонал досить задовільно тримав втому впродовж 3-4 місяців. Але коли ця ситуація триває понад рік, то багато хто подумує звільнятися. Я спілкувався з колегами, і вони кажуть «вже не хочеться тих грошей», попри адекватні зарплати, які є набагато вищими, ніж у інших лікарів», - сказав Дубров.

Також він додав, що на моральний стан лікарів впливає і той фактор, що досить складно прогнозувати перебіг захворювання.

«Тобі знається, що пацієнт вже одужує, але часто буває так, що різко погіршуються показники, знижується сатурація, і психологічно це не може не впливати на лікаря», - сказав Дубов.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні 4 квітня було виявлено понад 10,1 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізовано 3 тис. 275 осіб, померли 254 людини.

На сьогодні у «червоній» зоні епіднебезпеки перебувають Київ і 10 областей.

Минулого тижня в Україні фіксували "антирекорди" за кількістю хворих COVID-19 - їх кількість перевищувала по 20 тис.осіб, у 22 областях були перевищені показники госпіталізації.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк