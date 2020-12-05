За минулу добу, 4 грудня, коронавірус в Україні виявили ще у 13825 людей. Захворіли, зокрема, 713 дітей і 629 медиків.
Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.
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4 грудня 14724 хворим вдалося одужати, водночас 226 громадян померли від ускладнень, спричинених недугою.
За весь час пандемії в Україні захворіли 801716 осіб, одужали 412533, померли 13421.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.
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