Найбільше нових хворих виявили у Києві.

За минулу добу, 4 грудня, коронавірус в Україні виявили ще у 13825 людей. Захворіли, зокрема, 713 дітей і 629 медиків.

Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

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4 грудня 14724 хворим вдалося одужати, водночас 226 громадян померли від ускладнень, спричинених недугою.

За весь час пандемії в Україні захворіли 801716 осіб, одужали 412533, померли 13421.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН