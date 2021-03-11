Президент Володимир Зеленський переконаний, що вакцинація проти COVID-19 та дотримання правил карантину допоможуть усім повернутися до звичного життя.
Читайте такожВ Івано-Франківську відкриють додатковий госпіталь для хворих на COVID-19Про це Зеленський написав у Twitter.
«Рік тому ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим», - зауважив він.
«Доктор Тедрос (генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус – УНІАН) упевнений, що вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть усім нам повернутися до звичного життя», - додав глава української держави.
Коронавірус в Україні
Минулої доби в Українібуло виявлено понад 9 тис. нових хворих на COVID-19, серед яких 442 дитини та 348 медпрацівників.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли більш як 1 млн 425,5 тис. людей, померли – 27 тис. 685 осіб.
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