У світі зафіксовано понад 72,2 мільйона випадків захворювання на COVID-19.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.

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Станом на 14 грудня у світі зафіксовано понад 72,2 мільйона випадків захворювання на COVID-19.

Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,612 мільйона осіб. При цьому майже 47,218 мільйона пацієнтів змогли одужати.

Коронавірус в Україні: актуальні дані

В Україні з початку пандемії діагностовано 900666 випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 6451 українця.

За весь час пандемії 506718 осіб одужали, 15247 хворих померли.

Інформація по COVID-19 в Києві

Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 605 осіб.

Всього в столиці-19 захворіли 91743 людини. Коронавірус забрав життя 1597 хворих.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автор: УНІАН