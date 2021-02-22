Лікар Комаровський розповів, чи можна приймати родичів в сезон ГРВІ.

Відомий український лікар і експерт Євген Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання, чи варто обмежувати спілкування з родичами в сезон ГРВІ, щоб захистити дітей від хвороби.

Відповідь на це питання опублікована в Instagram педіатр.

До лікаря Комаровського за порадою звернулася молода мама, яка боїться приймати свекруху вдома, щоб дитина не захворіла на ГРВІ. За її словами, бабуся приїде на з'їзд консультантів, де зустрінеться з великою кількістю людей і може там заразитися. Тому, з метою безпеки жінка не хоче, щоб свекруха зупинялася у них, щоб дитина не захворіла.

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Але доктор Комаровський вважає, що якщо дотримуватися правил, то більшість респіраторних вірусних інфекцій сильної небезпеки для здоров'я людини не представляють.

Щоб не було образ і сварок, лікар Комаровський радить все ж прийняти родичку, а малюка одягати по погоді. Також слід стежити за тим, щоб в приміщенні було прохолодне і вологе повітря.

Педіатр переконаний, що потенційний ризик зараження ГРВІ не повинен змінювати життя, особливо щодо спілкування з близькими людьми.

Комаровський радить побільше гуляти сім'єю зі свекрухою по місту, а не сидіти вдома. Звичайно, варто дотримуватися правил профілактики ГРВІ.

Якщо вже дитина захворіла, потрібно давати більше пити і намагатися лікувати без використання ліків.

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Автор: Вікторія Гордієнко