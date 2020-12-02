Раніше Садовий заявив, що на час новорічних й різдвяних свят «жодні заборони діяти не будуть»

Проведення традиційного різдвяного ярмарку у центрі Львова наразі під питанням. А всі святкування в місті відбудуться з дотриманням карантинних обмежень.

Про це на брифінгу повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко, цитує Zaxid.net.

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Святкову ялинку – висотою 18 м – почнуть встановлювати 13 грудня біля Оперного театру, а підсвітять напередодні святого Миколая.

«Ми плануємо, що місто відмовиться від масштабних подій – так, як це було традиційно, коли не було коронавірусу», – зауважив Москаленко.

При цьому влада обіцяє «передати дух Різдва» невеликими святковими локаціями.

Що передувало

30 листопада міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що на час новорічних й різдвяних свят «жодні заборони діяти не будуть», оскільки в місті «своя особлива атмосфера» в цей період.

«Зараз йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив кінцево, як він буде виглядати, але він має бути індивідуальним та враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть», - заявив Садовий.

Нині влада обговорює можливість введення повного локдауну. За інформацією ЗМІ, один зі сценаріїв передбачає запровадження жорстких обмежень якраз на Новий рік. Проте, найімовірніше, карантин охопить січень, щоб не сильно вдарити по гаманцях малого й середнього бізнесу.

Водночас в Україні відмовилися продовжувати карантин вихідного дня. Наразі уся країна переступила поріг «помаранчевої» зони.

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Автор: УНІАН