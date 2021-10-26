Міністр підкреслив, що ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування.

Українські медики не потрапили до групи, яка підлягає обов'язковій вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19, через ризики нестачі медперсоналу.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю УП.

"Будь-який документ ухвалюється з урахуванням ризиків. Ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування. Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Боже, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватись, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", - пояснив він.

За словами Ляшка, медиків не включили до першої групи, але це не означає, що їх взагалі не включать.

"Ми більш детально проаналізуємо категорії медичних працівників (які відмовляються робити щеплення – ред.) – це медсестра, лікар, лікар якого профілю, яких лікарень. Щоб після випуску наказу ми на 100% були впевнені, що він не вплине на універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров’я", - підкреслив міністр.

Ляшко каже, що в Україні наразі вакциновано понад 50% медиків.

Нагадаємо, 22 вересня Міністерство охорони здоров'я запровадило обов'язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні на сьогодні понад 7 млн осіб отримали дві дози вакцини від COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, загалом проведено 16 млн 210 тис. 280 щеплень.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби вакциновано 254 тис. 920 людей: одну дозу отримали 185 тис. 786, повністю імунізовані - 69 тис. 134.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Денис Прядко