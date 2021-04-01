У Програмі медичних гарантій передбачено 35 пакетів медпослуг.

У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили перелік безоплатних послуг в рамках медичних гарантій-2021.

Читайте такожУ МОЗ розповіли деталі про новий пакет ведення вагітності і пологівЯк повідомили у прес-службі відомства, бюджет Програми медичних гарантій на 2021 рік становить 123,5 млрд грн.

«Сьогодні – 1 квітня 2021 року – стартувала нова Програма медичних гарантій. У 2021 році Програму розширили та деталізували. Для пацієнтів таке розширення означає зручніший та зрозумілий маршрут за цими послугами», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ уточнили, що у Програмі медичних гарантій передбачено 35 пакетів медичних послуг. Один з нових пакетів - це «Супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці». На цей пакет свої пропозиції подали 532 заклади. Згідно зі стратегією розвитку протитуберкульозної служби, у 2021 році до цієї роботи долучиться первинна ланка. Не всі сімейні лікарі будуть працювати із пацієнтами із туберкульозом. Таке рішення буде добровільним.

Тариф становить 775 грн на місяць. До тарифу встановлюються коригувальні коефіцієнти відповідно до результату лікування: коефіцієнт 2 — за місяць, в якому пацієнта вилікували, і 0,75 — за кожен місяць, в якому пацієнт продовжує лікування.

Також серед пакетів, які виокремили у 2021 році, – лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Пропозиції на цей напрям подав 61 заклад, серед яких 2 приватні.

Цю медичну допомогу виділили в окремий пакет, бо пацієнти з такими діагнозами потребують тривалої та дороговартісної медичної допомоги.

Тариф за лікування пацієнта з онкогематологічними чи гематологічними захворюваннями становитиме 54 тис. 493 гривні. За лікування дітей заклад отримуватиме втричі більше.

Окремим пакетом, який відділили з амбулаторного, є ведення вагітності в амбулаторних умовах. На цей пакет пропозиції подали 712 закладів, 7 з них приватні та 2 лікарі-ФОП.

Жінки зможуть обирати, у кого та де спостерігати неускладнену вагітність – у свого сімейного лікаря чи у гінеколога в жіночій консультації. При цьому місце проживання чи прописки не має значення.

Все, що потрібно для того, щоб спостерігати вагітність, є у пакеті «Ведення вагітності в амбулаторних умовах». Тобто аналізи, обстеження, консультації та інше будуть безплатними для вагітної у закладах, з договором на цей пакет.

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Автор: Леся Лещенко