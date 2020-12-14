Президент зазначив, що через епідемію будівництво розпочалося значно пізніше запланованого \ фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський закликав пришвидшити добудову приймальних відділень екстреної медичної допомоги.

Читайте такожВ РНБО розповіли, що потрібно для "правильної вакцинації" від коронавірусуЯк повідомила прес-служба Офісу президента, про це він заявив на традиційній селекторній нараді щодо COVID-19.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив на нараді, що вже готова половина з 210 обіцяних приймальних відділень екстреної медичної допомоги, які будують з ініціативи президента. До кінця поточного року там прийматимуть сучасне обладнання.

Президент зазначив, що через епідемію будівництво розпочалося значно пізніше запланованого і що друга половина відділень вже має завершену проектну документацію. "Але вважаю, що треба пришвидшитися, наскільки це можливо", - наголосив Зеленський.

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Автор: Костянтин Гончаров