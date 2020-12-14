Міністр розвитку громад та територій повідомив президенту, що з 210 обіцяних приймальних відділень "екстренки" готова половина.

Президент Володимир Зеленський закликав пришвидшити добудову приймальних відділень екстреної медичної допомоги.

Читайте такожВ РНБО розповіли, що потрібно для "правильної вакцинації" від коронавірусуЯк повідомила прес-служба Офісу президента, про це він заявив на традиційній селекторній нараді щодо COVID-19.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив на нараді, що вже готова половина з 210 обіцяних приймальних відділень екстреної медичної допомоги, які будують з ініціативи президента. До кінця поточного року там прийматимуть сучасне обладнання.

Президент зазначив, що через епідемію будівництво розпочалося значно пізніше запланованого і що друга половина відділень вже має завершену проектну документацію. "Але вважаю, що треба пришвидшитися, наскільки це можливо", - наголосив Зеленський.

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Автор: Костянтин Гончаров