З 6 грудня в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

Станом на ранок суботи, 4 грудня, в Україні підтвердили ще 13 206 нових випадків інфікування коронавірусом. З них дітей – 1 196, медпрацівників – 200.

Про це йдеться у ранкових даних МОЗ в Telegram.

За минулу добу в лікарні з ускладненнями вірусу госпіталізували 2 764 хворих; 436 людини у п’ятницю померли, водночас 22 765 вдалося одужати.

З початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 3 490 855 людей, з них 3 041 385 одужали, а 88 002 померли.

Читайте такожБустерне щеплення: коли українців вакцинуватимуть проти COVID-19 втретєВакцинація в Україні

216 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Прогнози щодо ситуації з коронавірусом в Україні

За прогнозами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нова хвиля коронавірусу може розпочатися в Україні наприкінці січня.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що в Україні третій тиждень спостерігається спад захворюваності на COVID-19.

Наступного тижня МОЗ обіцяє розглянути можливий вихід 8-9 областей з "червоної" зони карантину.

Разом з тим з 6 грудня в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська