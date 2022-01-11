За словами санлікаря, під час нової хвилі коронавірусу в Україні кількість смертей буде залежати від темпів вакцинальної кампанії.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін спрогнозував, коли в нашій країні почнеться нова хвиля коронавірусу. За його словами, сплеск відбудеться з кінця січня.

В інтерв'ю "ВВС Україна" він пояснив такий прогноз тим, що до вказаного вище періоду почнуть фіксувати більше випадків штаму COVID-19 "Омікрон".

"Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня... Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - заявив Кузін.

За його словами, у МОЗ не очікують, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021 за кількістю нових випадків або кількістю смертей.

Читайте такожУкраїнці можуть анулювати свої підроблені COVID-сертифікати: як це зробити (відео)"На 2022 рік ми плануємо велику комунікаційну кампанію, щоб пояснити людям, що неінфекційні соматичні захворювання часто є прямими показами до проведення вакцинації, а не навпаки", - додав Кузін.

Як повідомляв УНІАН, Україна запровадила бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх вакцинованих від 18 років.

Зокрема, бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавіруса "Омікрон". Бажаний період її введення - від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19.

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