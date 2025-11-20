'Справа Мідас' може отруїти підтримку України, але має і позитивний бік, - The Economist

Попри обурення корупцією під час війни важливо зберегти підтримку України заради перемоги над агресором.

Корупційний скандал в український енергетиці, навколо відкатів та відмивання грошей навколо державної компанії "Енергоатом", - це найгірша політична криза, з якою зіткнувся президент Володимир Зеленський з моменту повномасштабного російського вторгнення. Про це йдеться в редакційній колонці видання The Economist.

Видання нагадало, що через скандал вже звільнено двох міністрів, заарештовано віце-прем’єра, і не виключено, що будуть наслідки для інших високопоставлених осіб. Українці, пише видання, розуміють, що "поки країна веде екзистенційну боротьбу, високопосадовців звинувачують у незаконному привласненні величезних сум, можливо, до 100 мільйонів доларів. Якщо вони винні, то позбавили власні війська ресурсів".

Однак автори пишуть, що попри виправдане обурення вкрай важливо зрозуміти, "що означає цей скандал, а що ні". Вони нагадали, що корупція - не нове явище для України

Відео дня

"Україна, хоча й набагато менш корумпована, ніж Росія Володимира Путіна, має довгу до- та пострадянську історію бруду. Західна місія щодо заохочення реформ завжди була приречена на повільність. Ці зусилля передують пану Зеленському та переживуть його", - йдеться у статті.

Другий момент, який пов’язаний із скандалом, - проблиск добрих новин. Мова про антикорупційні органи країни, які виявилися здатними виконувати свою роботу. І, можливо, ці викриття можуть зрештою зміцнити позицію прихильників України, які наразі вкрай розчаровані.

По-третє, хоча позиція президента Володимира Зеленського пошкоджена, сам він, принаймні поки що, безпосередньо не причетний до схем.

"Його керівник апарату, Андрій Єрмак, зараз перебуває під надзвичайним тиском і може бути принесений у жертву. Якщо скандал зробить позицію самого пана Зеленського нестійкою, нехай так і буде. На початку війни він проявив себе як герой, відмовившись тікати. Йому потрібно визнати, що тепер він повинен так само невпинно боротися з корупцією, щоб підтримувати моральний дух вдома та підтримувати за кордоном. Але майже жоден лідер не є незамінним. Британія змінювала прем'єр-міністрів в обох світових війнах; Америка боролася за перемогу після смерті Рузвельта в квітні 1945 року", - пише видання.

Підтримка України може постраждати

Автори наголосили, що скандал може отруїти підтримку України. Його можуть та будуть використовувати критики України на Заході - від американських республіканців MAGA до європейських популістів, таких як Віктор Орбан з Угорщини, Роберт Фіцо зі Словаччини, німецька партія AfD та французьке Національне об'єднання. Вони, як пишуть журналісти, давно шукають привід, щоб виправдати обмеження допомоги або нормалізацію відносин з Москвою. Ця справа дасть їм поверхнево правдоподібний привід. Але з геополітичної точки зору, цей скандал нічого не змінює:

"Україна не є і ніколи не була взірцем чистого управління. Не тому Захід витратив близько 400 мільярдів доларів на її захист. Якби підтримка Заходу похитнулася, єдиним переможцем був би Путін. Він був би ближчим до знищення України та перетворення її на ще більш корумповану державу. Якщо це станеться, кінцева ціна для Європи (і для Америки) буде значно вищою, ніж ціна продовження підтримки України".

Автори зробили висновок, що перемога Росії в Україні означатиме, що "країна з понад 30 мільйонами населення опиняється в полоні на порозі ЄС , переповнена зброєю та озлобленістю". Після цього Путін може звернути свою увагу на НАТО чи Молдову. Можуть знову з’явитися величезні потоки біженців. Тому підтримка та захист України, пишуть у статті, - це захист Європи.

Наслідки корупційного скандалу в енергетиці

Як писав УНІАН, Верховна Рада звільнила міністрів юстиції Германа Галущенка та енергетики Світлану Гринчук, які стали фігурантами справи НАБУ. Замість Гринчук Міністерство енергетики очолив Артем Некрасов, який був її першим заступником.

У подальшому, коли триватиме розслідування, можуть з'явитися й інші фігуранти. Не можна виключати, що нові прізвища назвуть слідству самі обвинувачені. Джерела The Economist, близькі до антикорупційних органів, кажуть, що під питанням знаходиться оборонний сектор України.

Вас також можуть зацікавити новини: