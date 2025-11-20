На його думку, США по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи мирний план США по Україні, заявив, що українська влада не буде робити різких заяв і налаштована на чітку, чесну роботу.

"Сьогодні в мене була зустріч із представниками Сполучених Штатів. Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції - пункти плану, щоб закінчити війну, - їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну, надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир - такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир - щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу", - написав він.

За його словами, саме такі умови мають бути забезпені.

"Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовилися, що команди працюватимуть над цими пропозиціями - щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу - Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та в світі", - додав Зеленський.

Він нагадав, що цими днями було багато розмов із європейськими лідерами.

"Я розраховую найближчими днями говорити з Президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є - цілком справедливих, - що Росія весь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме: відкласти санкції та виграти ще час для війни", - пояснив президент.

На його думку, Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною:

"Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків - увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію. Це важливо".

Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що в Європейському Союзі висловлюють чітку підтримку Україні на тлі повідомлень про підготовку Сполученими Штатами і Росією плану без участі України і Європи про завершення війни.

У Білому домі запевнили, що війна в Україні буде врегульована. Там підкреслили, що трактувати домовленості щодо українського врегулювання як односторонні територіальні поступки на вимогу російської сторони - неправильно.

