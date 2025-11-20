Президент України Володимир Зеленський, коментуючи мирний план США по Україні, заявив, що українська влада не буде робити різких заяв і налаштована на чітку, чесну роботу.
"Сьогодні в мене була зустріч із представниками Сполучених Штатів. Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції - пункти плану, щоб закінчити війну, - їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну, надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир - такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир - щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу", - написав він.
За його словами, саме такі умови мають бути забезпені.
"Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовилися, що команди працюватимуть над цими пропозиціями - щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу - Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та в світі", - додав Зеленський.
Він нагадав, що цими днями було багато розмов із європейськими лідерами.
"Я розраховую найближчими днями говорити з Президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є - цілком справедливих, - що Росія весь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме: відкласти санкції та виграти ще час для війни", - пояснив президент.
На його думку, Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною:
"Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків - увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію. Це важливо".
"Мирний план" США - останні новини
Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що в Європейському Союзі висловлюють чітку підтримку Україні на тлі повідомлень про підготовку Сполученими Штатами і Росією плану без участі України і Європи про завершення війни.
У Білому домі запевнили, що війна в Україні буде врегульована. Там підкреслили, що трактувати домовленості щодо українського врегулювання як односторонні територіальні поступки на вимогу російської сторони - неправильно.