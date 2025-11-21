Мир має бути справедливим: у Великій Британії запевнили у продовженні підтримки України

Британія поділяє прагнення президента США Дональда Трампа покласти край війні РФ проти України.

Лише український народ має сам вирішувати своє майбутнє. А Росія могла б припинити війну вже зараз. Про це заявив представник офісу прем'єра Великої Британії, пише The Guardian.

Представник висловив цю думку у відповідь на повідомлення про те, що США та Росія розробили "мирний план". План, згідно деяким повідомленням, передбачатиме, що Україна має поступитися територією та обмежити чисельність своєї армії.

Коментуючи інформацію про "мирний план" США, він підкреслив, що Британія поділяє прагнення президента США Дональда Трампа покласти край війні РФ проти України.

За його словами, Росія могла б зробити це завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення, але замість цього продовжує посилати шквал ракет та безпілотників на Україну, руйнуючи життя невинних українців, включаючи дітей та людей похилого віку.

"Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Ми неодноразово чітко заявляли, що лише український народ може визначити своє майбутнє. Тим часом ми продовжуватимемо підтримувати Україну та допомагатимемо забезпечити її військовим обладнанням та ресурсами, необхідними для захисту від такої триваючої агресії", - наголосив представник офісу прем'єра Британії.

Як США запропонували Україні торгувати з Росією

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джей Ді Венс, розповідаючи про мирні зусилля президента США, заявив, що Трамп "не та людина, яка розуміє насильство на глибинному рівні". За словами Венса, Трамп "хоче рятувати життя" і бачити світ, "де люди торгують між собою", а не вбивають один одного.

"Це як: чому б вам не припинити вбивати і не почати торгувати між собою? Чому Росія та Україна вбивають одне одного. Чому б їм насправді не зайнятися торгівлею одне з одним, подорожувати між двома країнами, займатися якимось культурним обміном?" - заявив віце-президент США.

