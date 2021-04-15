За його словами, до 30 квітня локдаун у Києві не переглядатимуть.

У Києві спостерігається критична ситуація із забезпеченням киснем хворих на COVID-19.

Про це розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, повідомляє "Обозреватель".

"На цей момент ліжковий фонд Києва офіційно становить понад 5500, також працює Національна академія медичних наук, ці ліжка додатково забезпечуються киснем. Але ситуація із забезпеченням киснем у Києві дійсно критична. Це питання вирішується Департаментом охорони здоров'я майже щогодини", - говорить Рубан.

Читайте такожУ МОЗ розказали, коли можна робити інші щеплення після вакцинації проти COVID-19При цьому, за його словами, до 30 квітня локдаун в Києві не переглядатимуть.

"Що стосується міського рішення, воно буде виконуватися до 30 квітня. До цієї дати воно не буде переглядатися. Гібридне рішення сьогодні недоцільно і неможливо. Далі будемо дивитися по ситуації на кінець квітня", - говорить фахівець.

"Ми йдемо за сценарієм Івано - Франківська чи Чернівців. У Києві максимально циркулює Британський штам-це підтверджено Центром громадського здоров'я. Фактично 80% всіх випадків захворювання коронавірусом викликані саме цим штамом. Він викликає захворювання, перш за все, у молоді, у дітей і підлітків. Реєструються випадки у людей від 20 до 40 років. Інкубаційний період цього збудника - від 3 до 7 діб. На жаль, на 7-у добу при самолікуванні можуть бути ускладнення, в результаті чого потрібне складне лікування із забезпеченням реанімаційного обладнання", - зазначив Рубан.

Карантин у Києві: що відомо:

Влада столиці посилила карантинні обмеження з 20 березня, з 23 березня Київ знаходиться в "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації ввели локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.

14 квітня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що дію жорстких карантинних обмежень у місті продовжено до 30 Квітня.

У столиці з початку пандемії COVID-19 підтверджений в 181 тис. 691 випадку, померли 4 тис.72 людини. Вчора в столиці зареєстровано 1 тис. 625 підтверджених випадків-19, а також 51 летальний випадок.

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Автор: Ольга Броскова