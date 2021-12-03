Станом на 2 грудня спільними зусиллями "ми подолали мільйонний рубіж", зазначив очільник МОН.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про оновлену статистику вакцинації від COVID-19 серед педагогів.

Як повідомляє прес-служба МОН України, за словами Шкарлета, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали 86,8% працівників закладів освіти.

На другу дозу вакцинації нині очікують ще понад 102 тис. освітян, це 8,6% від загальної кількості.

"Станом на 2 грудня спільними зусиллями ми подолали мільйонний рубіж (мова про дві дози щеплення серед усіх освітян країни)", – зазначив Шкарлет.

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Також міністр повідомив, що найбільшу кількість щеплених повним циклом вакцини від COVID-19 освітян демонструють: Дніпропетровська область – 94,7%; Сумська – 92,8%; Черкаська – 92,7%; Луганська – 92,6% та Донецька – 91,6%.

Стосовно працівників шкіл, за словами очільника МОН, станом на 3 грудня, 96,8% учителів в Україні вже отримали принаймні першу дозу вакцини, а 89,6% - пройшли повний цикл.

"Ще 740 шкіл досі вимушені продовжувати дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у "червоній" зоні. Це всього 5,35% від загальної кількості закладів середньої освіти (29 листопада вказаний показник сягав 7,3%)", – додав Шкарлет.

Також міністр повідомив, що зменшується кількість відсторонених працівників закладів освіти. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, протягом тижня до роботи повернулися понад 200 вчителів. При цьому, найбільше відсторонених залишається на Рівненщині – 364 та Київщині – 251 особа.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 22 листопада очне навчання відновили навчальні заклади, а також художні школи та заклади фізичної культури і спорту.

Разом з тим, відновити очне навчання навчальні заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, встановлених урядом для "червоної" зони епіднебезпеки.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Тетяна Герасименко