Закладені в бюджеті на імунізацію 2,6 мільярда гривень і гарантовані Україні вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу (по дві дози на одну людину) дозволить охопити до десяти мільйонів людей.
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Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла нардеп, голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна. Вона вважає, що також потрібно дати можливість забезпеченим людям самостійно купити вакцину.
"Законтрактовано 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини. Буде передано безкоштовно 8 мільйонів доз. Давайте дивитись на це справедливо. Середня вартість вакцини складатиме близько півтори тисячі гривень. Якщо порахувати: 2,6 мільярда плюс вісім мільйонів доз (по дві дози на одну людину) дозволить охопити до десяти мільйонів людей", - зазначила нардеп.
Вона розповіла, що вакцина приблизно коштуватиме 1400 гривень.
"Але водночас є люди, які заробляють гроші, і можуть цю вакцину собі придбати. Я думаю, що в цьому контексті при вартості вакцини в 1400 гривень ми повинні забезпечити тих людей, які цього дійсно потребують – це ризикові категорії людей та люди з низьким рівнем доходу. А люди, які працюють і отримують пристойну заробітну плату, думаю, що у змозі самостійно купити вакцину", - сказала Забуранна.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.
- Президент України Володимир Зеленський поставив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову завдання отримати вакцину до кінця зими.
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