Приблизна ціна вакцини - 1400 гривень.

Закладені в бюджеті на імунізацію 2,6 мільярда гривень і гарантовані Україні вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу (по дві дози на одну людину) дозволить охопити до десяти мільйонів людей.

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Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла нардеп, голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна. Вона вважає, що також потрібно дати можливість забезпеченим людям самостійно купити вакцину.

"Законтрактовано 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини. Буде передано безкоштовно 8 мільйонів доз. Давайте дивитись на це справедливо. Середня вартість вакцини складатиме близько півтори тисячі гривень. Якщо порахувати: 2,6 мільярда плюс вісім мільйонів доз (по дві дози на одну людину) дозволить охопити до десяти мільйонів людей", - зазначила нардеп.

Вона розповіла, що вакцина приблизно коштуватиме 1400 гривень.

"Але водночас є люди, які заробляють гроші, і можуть цю вакцину собі придбати. Я думаю, що в цьому контексті при вартості вакцини в 1400 гривень ми повинні забезпечити тих людей, які цього дійсно потребують – це ризикові категорії людей та люди з низьким рівнем доходу. А люди, які працюють і отримують пристойну заробітну плату, думаю, що у змозі самостійно купити вакцину", - сказала Забуранна.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк