Так, за минулу добу заразились коронавірусом 4478 українців. Найбільше - в Києві, Житомирській та Донецькій областях.

В Україні вчора, 5 грудня, зафіксували 4 478 нових випадків коронавірусу: з них дітей – 429, медпрацівників – 52. Від ускладнень померли 239 людей, а 9 082 — одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували 1 660 людей із підозрою або підтвердженим COVID-19.

Читайте такожЕпідеміолог розповіла, чи потрібна бустерна доза вакцини від коронавірусуДобовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних. Кількість тих, хто одужав, значно перевищує число інфікованих за добу.

Попередній показник нижче 5 тисяч нових інфікованих коронавірусом за добу фіксували в жовтні 2021 року.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (704) та Житомирській області (296).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в нас виявили 3 501 955 випадків COVID-19. З них 88 519 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3 мільйони громадян — одужали.

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Нагадаємо, в Україні відсьогодні, 6 грудня, почали діяти нові правила карантину.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 29 702 тести на коронавірус: методом ПЛР — 13 419, методом ІФА — 2 227. Також зробили 14 056 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 16 мільйонів ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні за минулий тиждень від коронавірусу зробили майже 1,3 млн щеплень. Вчора вакцину отримали більш як 70 тисяч людей.

Минулої доби, 5 грудня вакцинувалися від коронавірусу 70 797 людей. З яких першу дозу отримали 27 161 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 43 636.

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 13 753 066 людей. З них отримали першу дозу вакцини -13 753 064 людини, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 806 077. У загальній кількості в країні проведено 25 559 141 щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко