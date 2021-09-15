Наразі у лікарні перебуває майже 30 дітей з області, у яких підтверджений COVID-19.

У Чернівецькій обласній дитячій лікарні двоє новонароджених перебувають під апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ). У дітей підозра на коронавірус – ускладнення зумовлені передчасним народженням.

Заступниця головного лікаря Оксана Знак розповіла Суспільному, що у матерів цих дітей підтверджений коронавірус.

Наразі у лікарні перебуває майже 30 дітей з області, у яких підтверджений COVID-19.

Загалом у Чернівцях інфікування коронавірусом підтвердили у 112 дітей.

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Як писав УНІАН, результати багатьох досліджень доводять, що діти мають такі ж ризики захворіти на коронавірус, що й дорослі, але можуть не виявляти при цьому ніяких симптомів.

Найтяжчих перебіг хвороби спостерігають у новонароджених та дітей раннього віку. Чим старша дитина – тим легше вона переносила вірус. Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.

Наразі МОЗ України рекомендує вакцинувати дітей проти коронавірусу в окремих випадках: для перетину кордону на змагання, навчання або до родичів. Також, щеплення рекомендують робити, якщо дитина має високі ризики важкого перебігу чи ускладнень внаслідок COVID-19 через супутні хвороби. Або якщо приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини.

В Україні дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 12 років. Роблять це препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Інтервал між першою та другою дозами складає 21-28 днів.

Нагадаємо, як розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, в Україні спалах коронавірусу COVID-19 знову розпочинається із західних областей. За його словами, наразі найкритичніша ситуація залишається у Чернівецькій області, де вже зайняті понад 50% ліжок з киснем у "ковідних" лікарнях.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко