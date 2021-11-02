У деяких пунктах масової вакцинації в Києві працюватиме команда підтримки "Дії".

У Києві почнуть працювати пункти допомоги з СOVID-сертифікатами офлайн.

Про це йдеться у повідомленні інформканалу "Дія". "Одразу після щеплення наші співробітники навчать генерувати сертифікат", - зазначається у повідомленні.

Крім цього, співробітники допоможуть та проконсультують, якщо у людини виникли труднощі під час отримання СOVID-сертифіката.

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Поки що будуть працювати два пункти допомоги з СOVID-сертифікатами офлайн, а в майбутньому відкриються ще два.

Команда підтримки — адреси офлайн-пунктів

Центральний залізничний вокзал, пункт масової вакцинації. м. Київ, пл. Вокзальна, 1

ТЦ River Mall, пункт масової вакцинації. м. Київ, Дніпровська набережна, 12.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла