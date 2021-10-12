На сьогодні в Україні понад мільйон людей з онкодіагнозом.

У світі вже давно системно організована психологічна підтримка хворих на рак. Проте в Україні цієї системи, на жаль, й досі немає.

Як ідеться у сюжеті ТСН, в Україні на сьогодні понад мільйон людей з онкодіагнозом, щодня рак визначають у 400 хворих.

хворий на рак найбільше мріє почути від своїх близьких слова підтримки. Проте, як свідчить офіційна статистика, якщо в жінки виявляють рак, у 30% випадків її залишає чоловік. А от жінки розлучаються з чоловіками з онкозахворюванням уп'ятеро рідше.

Читайте такожВ Україні щороку онкозахворювання діагностують у близько тисячі дітей - МОЗ

У київському Інституті раку уже тільки місяць як працює психологічне відділення. Там є кімнати відпочинку для пацієнтів та лікарів. Психолог, зазвичай, консультує з практичних питань, але хворі приходять нечасто - наші люди до цього не звикли. Тому психологу доводиться зазирати до них у палати самостійно.

За місяць в Інституті раку з'явиться ще і кабінет, у якому з хворими спілкуватимуться ті, хто вже рак подолав. Лікарі називають одним з найважливіших важелів у одужанні саме емоційну підтримку. Ба більше хочуть змінити ставлення до онкохворих в українському суспільстві.

"Це називається рівний консультант. Коли ти бачиш живу людину, яка все це пережила, пройшла через це, водночас - здорова і щасливий - це величезна мотивуюча сила, це надає сили", - розповіла журналістам онкоконсультантка Наталія Єршова.

"Є булінг онкопацієнтів. Рак не заразний, не треба боятися заразитися раком. Рак - це мутація клітини", - наголошує співзасновниця Фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Дарина Брикайло.

Психологи схвалюють такий формат, але закликають не вважати це лікуванням. Все ж у важких психологічних станах усе ж радять іти до них, а краще - поєднувати всі доступні способи.

Нагадаємо, щороку у світі близько у 300 тис. дітей діагностують рак. В Україні, за даними національного канцер-реєстру, щороку діагностується тисяча нових випадків. І на жаль, щороку ми втрачаємо майже 250 дітей.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко