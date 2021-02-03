Службу планується розширювати та організувати при 30 онкодиспансерах країни.

При Національному інституті раку створено пілотне відділення онкопсихології.

Читайте такожМОЗ планує навесні додати ще один пакет меддопомоги для онкохворих – СтепановЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. директора НІР, доктор медичних наук, заслужений лікар України Олександр Яцина на прес-конференції, організованій до Всесвітнього дня боротьби проти раку на тему «Онкологія 2021. Сьогодення та перспективи розвитку».

«Вже з’явилось відділення онкопсихології як штатної одиниці. Ми сподіваємось, що це відділення буде розширюватись найближчим часом, тому що на даний час працюють в ньому тільки 5 лікарів. І ми запрошуємо лікарів та психологів-реабілітологів до співпраці. І наступним кроком в реалізації нашої концепції-2030 ми будемо утворювати Центр реабілітації на базі НІРУ», - сказав він.

Яцина зазначив, що робота служби онкопсихології спрямована на реабілітацію, супровід, лікування та психологічну підтримку пацієнтів, їх родичів та на психологічну реабілітацію лікарів, які працюють з онкохворими.

«Сподіваємося, що відпрацюємо модель служби онкопсихології на нашому закладі і будемо впроваджувати її по 30 онкодиспансерах», - додав він.

За словами Яцини, цього року також планується відкрити Центр променевої терапії НІР, початок будівництва якого заплановано на квітень 2021 року. «Центр променевої терапії. Ми сподіваємось, що вже забезпечимо обладнанням і він до кінця року повинен почати працювати», - додав він.

Крім того, керівник Національному інституті раку висловив сподівання, що в середині лютого розпочнеться будівництво молекулярно-генетичної лабораторії.

«Бюджетне фінансування планується на цей рік - 1,5 млрд грн. Я думаю, що будуть одночасно розпочинатись будівництва по декількох напрямах - це будівництво клініки №3 та будівництво Променевого центру, а також реконструкція клініки №1. Думаю, що основне наше будівництво закінчиться за 2-3 роки - клініки №3 та Центру гематології і трансплантації кісткового мозку», - прокоментував Яцина.

Своєю чергою, заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова нагадала, що упродовж 2020 року було створено проект Національної стратегії контролю онкологічних захворювань на період до 2030 року, яка визначатиме вектор розвитку системи онкологічної допомоги в Україні.

За її словами, наразі документ представлено усім головним лікарям, директорам онкологічних диспансерів по країні. Окремим цілями стратегії є реабілітація та паліативна допомога. Наразі проект на громадському обговоренні і після пропозицій громадськості та погодження міністерствами стратегію буде затверджено розпорядженням Кабінету міністрів.

«Зараз ми формуємо бюджетну декларацію до 2023 року і ми передбачаємо там збільшене фінансування на наступні роки, відповідно до програм, які передбачені в концепції», - зазначила вона.

Шаталова нагадала, що пакети з хіміотерапевтичного та радіологічного лікування вже включені в Програму медичних гарантій. Впродовж 2020 року за надання відповідних послуг закладам охорони здоров’я було оплачено 3 млрд 193 млн грн.

Заступник міністра також повідомила, що з квітня 2021 року послуги з напряму онкології будуть надаватися по окремих пакетах, а тарифи підвищені. «Наприклад тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань буде розділено на лікування у дорослих і дітей. Відповідно для дорослих 25 тис. грн, для дітей - 91 тис. грн за пацієнта. Що стосується онкогематологічних захворювань - це 45 тис. грн та 164 тис. грн відповідно. Тариф на променеву терапію становитиме від 43 до 52 тис. грн у залежності від наявності в закладі лінійних прискорювачів», - поінформувала Шаталова.

За її словами, також до номенклатури лікарських засобів, які закуповуються централізовано для лікування дорослих і дитячих пацієнтів онкологічного профілю, додано нові позиції.

«Це будуть препарати і ліки в номенклатурі . Для дорослих пацієнтів це 9 нових позицій, для дитячих - 6 нових позицій», - сказала Шаталова.

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Автор: Інна Андаліцька