За добу в Україні виявили майже 700 нових випадків COVID

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ, Івано-Франківській та Одеській областях.

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