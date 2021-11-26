Разом з тим президент допустив, що в статистиці щодо COVID-19 іноді можуть бути помилки.

Президент України Володимир Зеленський задоволений темпами щоденної вакцинації проти коронавірусу на сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-марафону "30 запитань президенту України" Зеленський зокрема зазначив, що він задоволений тим, що в Україні щоденно вакцинується близько 300 тисяч людей.

Водночас він додав, що не задоволений кількістю смертей від COVID-19 і зазначив, що однією з причин смертності є те, що багато літніх людей звертаються до лікарів вже пізно.

Президент не виключає, що нова хвиля спалаху захворюваності на COVID-19 може бути навесні.

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Разом з тим Зеленський допускає, що у статистиці з коронавірусу іноді можуть бути помилки.

"Наразі статистика краща, ми бачимо зниження захворюваності… Щодо того, чи довіряю я цим цифрам (статистиці щодо коронавірусу - УНІАН)...Є Ляшко - міністр охорони здоров'я. Я вважаю, що на сьогодні він гарний міністр. Я йому довіряю. Я думаю, що можуть бути помилки у статистиці. Напевно, можуть бути", - сказав він.

Він наголосив, що сьогодні в Україні вистачає вакцин, але часто проблема в тому, що люди не мають достатньої інформації і бояться вакцинуватися.

Він розповів, що нещодавно один зі співробітників Офісу президента відмовився вакцинуватися в знак солідарності зі своєю дружиною, яка вагітна. За його словами, вона боялася вакцинуватися, оскільки в її робочому колективі багато молодих дівчат наслухалися інформації, що після вакцинації можуть бути проблеми із народжуваністю. Зеленський зазначив, що працівник Офісу все ж таки вакцинувався. Він наголосив, для того, щоб кількість вакцинацій збільшилася, необхідно спростовувати такі розповіді, які не мають під собою підґрунтя.

Як повідомляв УНІАН, в Україні понад 13 млн людей отримали одну дозу вакцини проти COVID-19, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 10 млн. Зокрема, минулої доби вакциновано 286 тис. 121 людину: одну дозу отримали 86 тис. 299, повністю імунізовані – 199 тис. 822. Загалом від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено 23 млн 225 тис. 814 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Надя Пришляк