Дівчина півтора року лікувалася в одного лікаря, але та за цей час онкозахворювання у неї не помітила.

У Мелітополі Запорізької області у 27-річної дівчини вчасно не виявили рак, через що метастази пішли по тілу.

Пацієнтці зробили операцію, в результаті якої вона позбулася органів малого тазу і тепер не зможе мати дітей, про яких мріяла з чоловіком.

"Мені 27 років. Я не народжувала. Планували з чоловіком першу дитину. Готувала організм до вагітності. Нічого не виходило. За півтора року лікар тричі мене госпіталізувала і ставила діагноз "апоплексія яєчників". Робила купу УЗД, здавала купу аналізів і тільки через 1,5 року лікування вона сказала здати аналізи на рак, прийшли результати S100. Вона сказала: "Все нормально" і дала направлення в онкодиспансер Запоріжжя. Каже: "Там тобі зроблять маленьку лапароскопію". В результаті у мене рак", - розповіла свою історію дівчина в соцмережі.

За її словами, у неї діагностували третю стадію раку, а метастази пішли навіть у шлунок.

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"Мені зробили смугову важку операцію. Лікарі сказали, що через 2 місяці рятувати було б нікого. Попереду довге і серйозне лікування. Дітей у мене не буде, видалили всі органи", — поділилася дівчина.

Вона звинуватила лікаря в недбалості і в тому, що та позбавила її радості материнства.

У медичному центрі, де працює лікар-гінеколог, про яку йде мова, ТСН повідомили, що нарікань з боку пацієнтів на її роботу ніколи не було.

"Ольга Борисівна у нас працює вже більше 8 років. Скарг на неї з боку пацієнтів ніколи не було", — розповіли в медичному центрі.

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