Перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

У трьох областях України через збільшення випадків захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 зафіксовано перевищення епідемічного порогу.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 31 січня перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Зазначається, що за попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 185 402 українці, з них 96 120 – діти віком до 17 років. Діагноз COVID-19 встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам.

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До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 – діти.

У міністерстві додали, що, за інформацією медиків, зафіксовано 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім – серед хворих на грип.

"Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ повідомили, що у пʼяти областях – Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській – середній рівень. В інших регіонах – неепідемічний рівень.

У міністерстві наголосили, що у разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді у лікувальних, освітніх установах, закладах торгівлі, громадського харчування, підприємствах, транспорті обласні комісії ТЕБ і НС можуть локально впроваджувати заходи, спрямовані на зниження ризику та поширення епідемії. Протиепідемічні заходи можуть містити запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації.

Заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що наразі Україна перебуває в середині епідемічного сезону з грипу та ГРВІ.

"Через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни спостерігається підйом захворюваності на ГРВІ, зокрема серед дітей. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією. За симптомами грип починається раптово з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми — кашель, утруднене дихання, біль у горлі — додаються згодом. Тоді як COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів. За перших ознак захворювання важливо якомога швидше звернутися до лікаря, щоб почати ефективне лікування та уникнути ускладнень хвороби", — порадив він.

Ситуація з грипом, ГРВІ та COVID-19 в Україні

Наразі в Україні зафіксовано інтенсивне зростання захворюваності на грип та ГРВІ, особливо серед дітей до 17 років.

За словами заступник міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, на більшій частині країни циркулюють одночасно віруси грипу А і Б.

Окрім того, станом на січень в Україні було зареєстровано кілька випадків нової мутації коронавірусу "Дженні", який є однією з варіацій штаму коронавірусу "Омікрон".

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